Gazzetta: “Piccoli non sarà convocato contro il Cagliari. Dalla prossima settimana sarà della Fiorentina”

Rassegna Stampa

Redazione

23 Agosto · 09:31

Piccoli può debuttare in maglia viola il 31 agosto

Niente Piccoli, per questo weekend. Presto al fronte offensivo della Fiorentina si aggiungerà il giovane centravanti, che non è stato ancora ufficializzato e non verrà convocato per domani.

Meglio, anche per questioni di opportunità, non schierarlo in un ambiente, quello cagliaritano, che si annuncia caldo, viste le cessioni dell’attaccante andato in doppia cifra nella passata stagione e di Zortea (al Bologna) dopo il record di abbonamenti.

Ma Piccoli non potrà giocare al posto di Moise neppure giovedì a Reggio Emilia nel ritorno del playoff di Conference contro il Polissya (andata 0-3) perché non è stato inserito nella lista Uefa per queste due partite. Quindi, l’eventuale debutto potrà esserci domenica 31 a Torino contro i granata. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

