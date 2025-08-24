24 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:30

Nazione rivela: “Domani il Piccoli-day, sbarcherà a Firenze per le visite mediche e firma”

Redazione

Da domani Piccoli potrà concentrarsi sul suo futuro in maglia viola

Domani sarà il giorno di Roberto Piccoli, che sbarcherà a Firenze per visite mediche e firma del contratto quinquennale con la Fiorentina. L’attaccante, pagato 25 milioni più 2 di bonus con il 10% sulla futura rivendita al Cagliari, potrà finalmente concentrarsi sul suo futuro in maglia viola, lasciandosi alle spalle il passato rossoblù. La sua ufficializzazione segna anche l’apertura dell’ultima settimana di mercato per la Fiorentina, chiamata a definire ancora alcune operazioni in entrata e uscita. Lo scrive La Nazione.

