Nazione: “Contratto quinquennale per Piccoli alla Fiorentina, stipendio intorno ai 2 milioni a stagione”

Aumenta l’attesa per il Piccoli-Day. Trattativa chiusa mercoledì sera, la giornata di ieri è servita per mettere tutto nero su bianco ed è diventata definitiva anche la formula del trasferimento: al Cagliari vanno 25 milioni più 2 di bonus e il 10% sull’eventuale futura rivendita. Operazione nata da tempo, condotta sottotraccia fin quando Pradè ha avuto l’ok da Rocco Commisso per svincolarla dal futuro di Lucas Beltran, comunque in uscita dalla Fiorentina. Curiosità vuole che oggi la Fiorentina sbarchi proprio a Cagliari. Possibile che Piccoli raggiunga quindi i suoi nuovi compagni direttamente nel ritiro sardo scelto dai viola. Di certo Piccoli non giocherà il match con la maglia rossoblu, da capire se possa già essere a disposizione di Pioli quantomeno per la panchina. Per Piccoli contratto di cinque anni con uno stipendio intorno ai 2 milioni a stagione. Con l’ambizione di crescere per diventare un punto di riferimento anche in Nazionale. Lo scrive La Nazione.