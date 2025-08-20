Corriere dello Sport: “Nuovi contatti tra la Fiorentina e Piccoli nelle ultime ore. Chiesti 25 milioni”

Il primo obiettivo resta Roberto Piccoli del Cagliari, per cui i sardi chiedono 25 milioni o un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti e il giocatore, seguito dalla stessa agenzia di Kean e Dzeko, resta il nome più caldo. In alternativa, la Fiorentina segue anche Fotis Ioannidis del Panathinaikos, anch’egli valutato intorno ai 25 milioni, con contratto in scadenza nel 2028. Entrambi sarebbero ideali per il progetto tecnico di Pioli, che intende schierare due punte.

L’ultimo profilo entrato nel mirino è George Ilenikhena, classe 2006 del Monaco, acquistato dai francesi un anno fa per circa 19 milioni dall’Anversa. Mancino, alto 1,85, veloce e tecnico, ha già collezionato 32 presenze e 6 reti con i monegaschi, comprese due in Champions League. Il suo contratto scade nel 2029 e la valutazione è simile a quella di Piccoli e Ioannidis, attorno ai 25 milioni. Nonostante i costi elevati, anche il giovane talento franco nigeriano resta nella lista dei dirigenti viola per rinforzare l’attacco. Lo scrive il Corriere dello Sport.