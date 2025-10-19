19 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:37

Il Bologna vince e domina in casa del Cagliari: Italiano è quarto in classifica e lotta per la Champions

Redazione

Il Bologna vince 2 a 0 in trasferta a Cagliari imponendo il suo gioco e dominando in scioltezza il match. Italiano è quarto ora.

Non si ferma più il Bologna: 3 vittorie nelle ultime 5 partite, quarto in classifica dietro la Roma e una squadra che domina in campo con il proprio gioco. Italiano riconferma la qualità del suo lavoro anche dopo un mercato estivo che gli ha strappato giocatori fondamentali per il suo gioco. Nel turno odierno di campionato la squadra emiliana è volata in Sardegna per giocare contro il Cagliari. Il primo tempo ha visto passare in vantaggio i felsinei col gol di Emil Holm che nasce da un calcio d’angolo di Bernardeschi. Nel secondo tempo il Bologna continua ad imporsi e chiude la partita con il gol di Orsolini al minuto 88. Bologna quarto a meno 2 dalla Roma, Cagliari undicesimo.

