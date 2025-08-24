Non basta Mandragora alla Fiorentina, Kean si divora il 2-0 ed il Cagliari fa 1-1

Inizia con un pareggio il campionato della Fiorentina

Oggi alle ore 18.30 il Cagliari di Pisacane ospita la Fiorentina di Pioli all'Unipol Domus per la prima giornata della stagione 2024/25 di Serie A.

Il primo pallone è per il Cagliari di Pisacane che prova a sviluppare la sua idea di gioco. Nei primi 10 minuti di partita, Fiorentina che cerca di ripartire velocemente, sardi che hanno approcciato la gara con molta aggressività. Ottima ripartenza del Cagliari al 13’, Sebastiano Esposito lancia in verticale Deiola che va al cross sul secondo palo, Gosens con un ottimo intervento difensivo anticipa Borrelli e sventa il pericolo mettendo palla in corner. Al 19’ Esposito sposta il pallone e calcia di sinistro, palla in curva. Al 22’ calcio d’angolo battuto dentro, sul primo palo stacca tutto solo Folorunsho sul primo palo, ottima parata di De Gea, Gosens eroico, recupera sulla linea di porta negando l’1-0 del Cagliari. Sardi che finora sono molto più pericolosi rispetto ai gigliati, che sono in grande difficoltà. Al 26’ riparte la Fiorentina con Dodò che si trova dalla parte opposta rispetto a dove agisce di solito, palla per Sohm che sbaglia la palla in verticale per Kean che si trovava davanti a Caprile. Al 34’ Dodò va sul fondo e crossa dentro, Gosens disturba in posizione di offside, inutile il tiro deviato in corner di Kean, fischia l’arbitro. Al 43 giallo per Obert. Al 46’ giallo per Borrelli dopo il fallo su Sohm.

Nella ripresa la Fiorentina prova ad alzare il livello, doppio cambio in casa Fiorentina, fuori Ndour e dentro Mandragora, Ranieri out, Viti in. Al 51’ Gosens dentro per Gudmundsson che è in posizione di fuorigioco. Al 56’ Cagliari vicino all’1-0, spavento per la Fiorentina che si addormenta, Borrelli si divora il gol del vantaggio. Al 61’ doppio cambio in casa Cagliari, dentro Mazzitelli e Luvumbo, fuori Esposito e Prati. Nella Fiorentina, fuori Comuzzo, al suo posto Pablo Marì. Al 64’ Folorunsho calcia dalla distanza, palla fuori. Al 68’ Fiorentina in vantaggio all’Unipol Domus! Gudmundsson dentro per Mandragora che sfugge a Mina, stacco di testa e palo-gol. Al 71’ giallo per Pongracic dopo l’entrata in ritardo su Mina. Al 71’ fuori Gudmundsson al suo posto Fazzini. Al 74’ Kean scappa in profondità e calcia. Pisacane effettua altri due cambi: fuori Obert e Deiola dentro Gaetano e Idrissi. Al 75’ grande chance per la Fiorentina, corner battuto sul primo palo da Fazzini, spizza Sohm, sul secondo palo Kean si divora il 2-0. Al 77’ cambia ancora la Fiorentina, fuori Gosens, dentro Parisi. Al 79’ Pablo Marì mette giù Luvumbo al limite dell’area di rigore, giallo per il calciatore. All’81’ nel Cagliari esce Borrelli, dentro Semih. All’82’ ammonito anche Mazzitelli. All’83’ grande tiro da fuori area di Gaetano, si allunga De Gea che sventa la minaccia.