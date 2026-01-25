La sfida contro il Cagliari sia una lezione per la Fiorentina. I dettagli fanno la differenza in queste sfide

La gara di ieri ha mostrato una Fiorentina padrona del gioco per lunghi tratti, ma allo stesso tempo troppo lenta nella manovra e poco attenta nella fase difensiva. Il possesso palla è stato costante, però spesso sterile, contro un Cagliari che ha impostato la partita esclusivamente sull’attesa, abbassando il baricentro e difendendosi con ordine. Proprio in questo contesto i viola sono caduti più volte nella trappola degli avversari, che hanno saputo spezzettare il ritmo, perdere tempo e innervosire la squadra di Vanoli, togliendole lucidità nelle scelte finali.

A preoccupare è stata soprattutto la gestione delle transizioni difensive: la Fiorentina ha concesso due occasioni nitide in contropiede, leggendo male alcune situazioni e mostrando disattenzioni evitabili. Contro squadre di alta classifica è fisiologico trovare più spazi, ma partite di questo tipo si decidono sui dettagli e richiedono concentrazione massima. Subire gol e andare sotto nel punteggio rende tutto più complicato, specialmente quando al Franchi arrivano squadre che si chiudono e puntano a colpire episodicamente.

In ottica salvezza, sarà fondamentale raccogliere punti proprio in queste gare, dove la qualità tecnica deve essere accompagnata da maggiore velocità di circolazione, precisione negli ultimi metri e una lettura difensiva impeccabile. Resta però un segnale incoraggiante: anche in una prestazione non brillante, la Fiorentina è rimasta squadra, ha costruito alcune situazioni interessanti e, nonostante il passo indietro, non dà più la sensazione di smarrimento vista nelle prime quindici giornate. Un aspetto da cui ripartire, lavorando con maggiore attenzione sui particolari nelle prossime sfide.