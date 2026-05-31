La Gazzetta dello Sport annuncia: "Per la difesa piace molto lo slovacco Obert 2002 del Cagliari"

Il difensore dei sardi potrebbe essere un rinforzo per la nuova Fiorentina

Il mercato dei difensori in casa Fiorentina entra nel vivo e, oltre al nome di Viery, la dirigenza viola monitora con attenzione nuove piste per rinforzare il reparto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, un profilo di grande interesse è Adam Obert del Cagliari: il classe 2002 slovacco, mancino naturale capace di agire sia al centro che sulla fascia sinistra, si è imposto come un pilastro in Sardegna attirando però le attenzioni di diversi club italiani ed esteri. Più orientata sull'esperienza a basso costo è invece la pista che porta a Eray Cömert, centrale destro classe '98 del Valencia che, essendo in scadenza di contratto, rappresenta una ghiotta occasione a parametro zero caldeggiata dai media spagnoli. Sul fronte delle conferme, i protagonisti della passata stagione come Ranieri, Pongracic e il giovane Comuzzo restano attualmente in rosa e considerati parte del progetto, a meno che non si presentino offerte economicamente irrinunciabili, mentre ha già salutato Firenze Daniele Rugani, per il quale la società ha deciso di non esercitare il riscatto.