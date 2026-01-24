Vanoli: “Dobbiamo essere arrabbiati: non possiamo prendere 2 gol cosi e buttare via una partita”

L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato all’interno del post partita di Dazn.

Ecco le parole del mister viola nel postpartita di Fiorentina-Cagliari:

“Dobbiamo essere incazzati e arrabbiati: non possiamo prendere 2 gol cosi e buttare via una partita. Nel primo tempo siamo stati lenti e non dobbiamo sbagliare le scelte. Era una partita importante ma è una lezione che dobbiamo saper assorbire e dobbiamo capire”.

Sulla sconfitta:

“Per uscire da questa situazione bisogna sapere soffrire e non dobbiamo illudersi anche quando le cose vanno bene. Negli scontri diretti abbiamo sbagliato e quindi c’è ancora strada per capire cosa possiamo fare meglio per migliorare”

Sulla reazione

“L’ho sempre detto che dobbiamo rimanere sempre in partita e avere la pazienza. Sul primo gol non possiamo prendere gol su un rinvio e sul secondo gol eravamo 4 vs 2 e ci hanno fatto gol. Dobbiamo percepire un po’ più di cattiveria nel difendere. La partita l’abbiamo sempre fatta, si vede dai numeri. Nel primo tempo abbiamo fatto troppo poco, nel secondo un po’ meglio ma dobbiamo evitare di prendere questi gol”.

Sull’omaggio per Commisso:

“Volevamo confermarci ma non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto un passo indietro ma dobbiamo riattaccare subito la testa, sono lezioni. Siamo stati bravi a riattaccarci a questo carro ma dobbiamo pensare subito alla prossima”.

Su Mandragora:

“E’ stata una scelta tattica, mi serviva una mezzala che attaccasse di più la porta. Con l’entrata di Brescianini abbiamo attaccato meglio l’area”.

Su Kean:

“Aveva questo problemino alla caviglia ma siamo sulla strada giusta, tra un pochettino lo riavremo”.