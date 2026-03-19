Fiorentina ai quarti di Conference! Pongracic segna il gol del 2-1, la Viola la ribalta

La Fiorentina di Vanoli oggi alle ore 18.45 è ospite del Rakow di Tomczyk all’ArcelorMittal Park di Sosnowiec. Viola che arrivano in Polonia dopo il 2-1 dell’andata al Franchi. La squadra gigliata punta al passaggio ai quarti di Conference League.

PRIMO TEMPO- Al 3’ Fiorentina pericolosa con Kean. All’8’ Repka trova la conclusione dalla distanza ma senza trovare la coordinazione giusta. Al 18’ fuori Tudor, dentro Mosor. Al 22’ Christensen sbaglia l’uscita, Ranieri anticipa Makuch e prende il pallone, il calciatore della squadra polacca commette fallo. Al 29’ Ivi Lopez trova d’opzione mette dentro, Brunes calcia e trova la deviazione di Fabbian, palla che finisce in corner. Al 33’ lancio di Fagioli per Kean che non calcia nel modo giusto, palla che finisce tra le braccia di Zych. Al 40’ Fabbian prova il destro, palla che si spegne addirittura in fallo laterale. Al 46’ ottima galoppata di Parisi che mette a rimorchio per Fagioli che calcia, respinge Zych. Poco dopo Dodò calcia dalla distanza, chiude Zych.

SECONDO TEMPO- Al 46’ il Rakow trova subito l’1-0, Struski calcia dalla distanza con Ndour che gli lascia spazio, Christensen parte in ritardo e non riesce ad intervenire. Al 59’ Fabbian calcia, Svarnas devia il pallone in corner. Al 60’ Ndour non trova la porta dall’interno dell’area di rigore con un colpo di testa. Al 61’ fuori Kean e Fazzini, dentro Piccoli e Gosens. Al 64’ Parisi calcia con il mancino, Zych salva il Rakow. Al 67’ enorme occasione per la Fiorentina! Gosens crossa dentro per Piccoli che complice di testa ma la base del palo gli nega il gol. Al 68’ il tiro di Ndour deviato da Piccoli si insacca alle spalle di Zych. Al 71’ giallo per Dodò. Al 72’ Gosens mette dentro, Piccoli non riesce a girare. Al 79’ Parisi manda a vuoto tre giocatori e poi calcia, palla che finisce di poco fuori. All’83’ gran parata di Zych sulla conclusione di Fagioli. All’83’ conclusione di Dodò che si spegne sul fondo. All’84’ l’arbitro fischia il calcio di rigore per il Rakow per fallo di Christensen su Brunes. All’85’ giallo per Ndour. L’arbitro viene richiamato all’OFR e revoca il penalty, giallo per simulazione per Brunes. All’88’ fuori Dodò, dentro Pongracic. Al 90’ Brunes colpisce male il pallone di testa. Al 91’ fuori Fagioli e Harrison, dentro Mandragora e Gudmundsson. Al 95’ giallo per Pongracic. Al 96’ Mandragora sventa una situazione pericolosa. Al 97’ Pongracic vede la porta vuota e calcia, 2-1 Fiorentina. Viola ai quarti di finale di Conference League.