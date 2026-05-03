La Nazione scrive: "La Fiorentina ripartirà a Ferragosto, protagonista dei trentaduesimi di Coppa Italia"

I viola dopo 4 anni ripartiranno con un impegno in agosto in Coppa Italia

Mentre il futuro societario resta ancora da definire, la Fiorentina ha già una certezza per la prossima stagione: un avvio ufficiale anticipato. A differenza degli ultimi quattro anni, in cui l'attenzione di agosto era catalizzata dai playoff di Conference League, nel 2026 i viola debutteranno quasi certamente dai trentaduesimi di Coppa Italia. L'esordio è previsto intorno a Ferragosto, precedendo di fatto l'inizio della Serie A fissato per il weekend del 22-23 agosto. L'avversaria sarà probabilmente una squadra di Serie B, anche se l'incrocio dipenderà dal piazzamento finale in classifica e dal conseguente posizionamento nel tabellone. Nonostante l'anticipo agonistico, non cambieranno i tempi della preparazione: il raduno al Viola Park scatterà intorno alla seconda settimana di luglio, mantenendo lo stesso programma di lavoro della scorsa stagione. Lo scrive La Nazione