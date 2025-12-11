Cecchi: “Bella reazione stasera. Domenica deve esserci questo fuoco. Col Verona o inferno o speranza”

Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni del Pentasport dopo la vittoria della Fiorentina contro la Dinamo Kiev. Queste le sue sensazioni e parole: “Da questa partita di negativo mi porto l’impressione della squadra prigioniera delle proprie paure. Di positivo mi porto la reazione e la voglia di vincere. Spero e mi auguro che domenica la Fiorentina porti con se questo fuoco, anche perché col Verona ci sono due porte: Una porta all’inferno, l’altra alla speranza. Nel calcio la vittoria è sempre stata la miglior medicina, ripartiamo da qui”.