Gazzetta: “La missione della Fiorentina è chiara: onorare la Conference. Contro il Rakow chi ha meno spazio”

Largo al fattore F contro il Rakow

La settimana della verità della Fiorentina è cominciata ieri con il ritorno al Viola Park della squadra, dopo il lunedì di riposo servito a eliminare le scorie dello 0-0 in casa col Parma. La missione è chiara: onorare la Conference League pur nella consapevolezza che il pensiero dominante deve essere rivolto al campionato, dove per la prima volta da tempo immemore la Viola si trova fuori dalle ultime tre posizioni ma con un solo punticino di vantaggio sulla terzultima, la Cremonese, che andrà difeso e possibilmente aumentato nello scontro diretto di lunedì 16 allo Zini. in Europa Paolo Vanoli darà spazio ai giovani, come è già accaduto nel playoff con lo Jagiellonia. Contro il Rakow largo a chi in A sta trovando poco spazio, come le tre F Fortini, Fabbian e Fazzini, tutti e tre titolari nel 3-0 dell’andata in Polonia. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

