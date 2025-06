Tuttosport: “La Fiorentina ha chiesto al Sassuolo di giocare il playoff di Conference al Mapei per velocizzare i lavori”

La Fiorentina giocherà il playoff di Conference League lontano dal Franchi. Per cercare di velocizzare i lavori di ristrutturazione dello stadio in previsione dei festeggiamenti dell’anno del centenario del club che cadrà nel 2026, la società viola non solo ha chiesto (e ottenuto) dalla Lega di Serie A di iniziare il campionato disputando le prime due gare in trasferta (a Cagliari il 24 agosto, a Torino con i granata il 31), ma ha fatto una richiesta al Sassuolo per svolgere al Mapei Stadium il playoff casalingo della competizione europea il 21 o il 28 agosto.

Una risposta da parte del club emiliano, proprietario dell’impianto dove ha giocato di recente anche la Nazionale, è attesa nei prossimi giorni e stando ai segnali trapelati dovrebbe essere positiva. Intanto va delineandosi il programma della preparazione estiva: il raduno è previsto per il 14 luglio al Viola Park. Lo riporta Tuttosport.