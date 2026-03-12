Parisi: “Il destino è nelle nostre mani, siamo la Fiorentina: adesso siamo consapevoli della situazione”

Intervistato all’interno del postpartita di Sky Sport, Fabiano Parisi ha parlato al termine di Fiorentina-Rakow.

Ecco le parole del laterale viola dopo la vittoria contro la squadra polacca:

“Io mi metto a disposizione della squadra, c’era un periodo ad inizio campionato dove giocavo molto meno ma sono un professionista e mi metto a disposizione. La Fiorentina è in difficoltà ma cerchiamo le cose positive, stasera c’è stata una vittoria e ce la prendiamo in vista della partita di Cremona”

Sulla partita di Cremona:

“L’atteggiamento, la mentalità, la fame… Siamo la Fiorentina non ce lo dimentichiamo, Quest’anno la stagione è iniziata male le prime 10 partite avevamo 4 punti.. poi piano piano siamo risaliti con alti e bassi. Siamo a +1 sulla Cremonese, il destino è nelle nostre mani. Poi arriverà l’Inter e El partite più o meno importanti ma noi siamo la Fiorentina e dobbiamo giocare contro tutti allo stesso modo”

Su cosa è cambiato:

“Fino a poco tempo fa anche negli spogliatoi non si era capita questa situazione. In questo momento ognuno è consapevole e responsabile della situazione. Quello che è cambiato in questo periodo è lo step che abbiamo fatto a livello mentale”.