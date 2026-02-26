Nazione: “Conference? Obiettivo chiaro e ben saldo nella testa del gruppo. Ma un passo alla volta”

Senza giri di parole. Dritto al punto. Roberto Piccoli non usa mezze misure nel dare un valore al percorso europeo della Fiorentina. «Siamo qui per andare in finale e vincere la coppa, non per onorare la competizione e basta. Così come in campionato dobbiamo fare più punti possibili». Obiettivo chiaro e ben saldo nella testa del gruppo. Attaccante di coppa, Piccoli con la Conference ha trovato un discreto feeling, con due reti e un assist nelle cinque partite disputate fin qui. In ogni caso la logica resta sempre la stessa: un passo alla volta.

«Come dice il mister vincere aiuta a vincere e questo ha portato energia positiva. Dobbiamo pensare alla vittoria e a passare il turno, poi penseremo a Udine, per un’altra partita importante in campionato». Se la squadra pare in crescita, anche Roberto sembra diverso, che giochi titolare (come in Polonia) o che entri a far la ‘lotta’ negli ultimi minuti. «All’inizio ho avuto un po’ di problemi ad ambientarmi ma è normale per chi cambia squadra, ci vuole un po’ di tempo. Oggi mi sento più parte del gruppo e ho conosciuto tutti meglio, più tempo passa e più le cose miglioreranno».

Della recente crescita fanno parte anche i nuovi, arrivati a gennaio. «Gli esterni ci danno una grossa mano perché sia Harrison che Solomon ci liberano gli spazi e anche per Moise è più facile andare alla conclusione. Possiamo giocare anche in coppia con Kean, lo abbiamo già dimostrato. Ma i nuovi in generale si sono ambientati molto bene perché sono giocatori forti». Lo riporta La Nazione.