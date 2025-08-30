Ecco il calendario Conference della Fiorentina: Mainz e Rapid Vienna in Trasferta, l'ultima in Svizzera

Diramato il calendario delle partite che la Fiorentina dovrà disputare fino a Dicembre in Conference per la fase iniziale.

Dopo aver superato l'eliminatoria con il Polissya la Fiorentina ha ottenuto un sorteggio difficile in Conference League. Oggi è uscito il calendario delle 6 gare che disputerà la squadra di Pioli in questa fase iniziale. La prima gara sarà il 2 ottobre in casa contro il Sigma Olomouc, squadra della Repubblica Ceca. Il 23 ottobre invece la Fiorentina volerà in Austria per sfidare il Rapid Vienna. Il 6 novembre invece saremo in Germania per sfidare il Mainz. La seconda e la terza in casa saranno rispettivamente il 27 novembre e l'11 dicembre contro L'AEK Atene e contro la Dynamo Kiev. L'ultima partita sarà a Losanna il 18 dicembre.

02/10 Fiorentina-Sigma Olomouc; 23/10 Rapid Vienna-Fiorentina; 06/11 Mainz-Fiorentina; 27/11 Fiorentina-AEK Atene; 11/12 Fiorentina-Dynamo Kiev; 18/12 Losanna-Fiorentina