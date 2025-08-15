Nazione sottolinea: “Conference d’oro per la Fiorentina: 48 milioni incassati in tre anni”

La Conference per la Fiorentina vale oro. Oltre 48 milioni di euro incassati nelle ultime tre stagioni europee dal club di Commisso. Nel 2022/23, la cavalcata europea culminata con la finale persa a Praga col West Ham ha fruttato circa 15 milioni. Nel 2023/24, nonostante un’altra sconfitta in finale con l’Olympiacos, l’incasso è salito a 16,2 milioni mentre, nella scorsa edizione chiusa in semifinale col Betis, la società viola ha incassato 17,7 milioni. Numeri che certificano quanto la Conference sia diventata un asset strategico per la sostenibilità del club gigliato. La coppa (per ora) continua a sfuggire ma il valore resta. Lo scrive La Nazione.