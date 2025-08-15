15 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:30

Nazione sottolinea: "Conference d'oro per la Fiorentina: 48 milioni incassati in tre anni"

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.04.2025, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Nazione sottolinea: “Conference d’oro per la Fiorentina: 48 milioni incassati in tre anni”

La coppa continua a sfuggire alla Fiorentina, ma il bottino resta

La Conference per la Fiorentina vale oro. Oltre 48 milioni di euro incassati nelle ultime tre stagioni europee dal club di Commisso. Nel 2022/23, la cavalcata europea culminata con la finale persa a Praga col West Ham ha fruttato circa 15 milioni. Nel 2023/24, nonostante un’altra sconfitta in finale con l’Olympiacos, l’incasso è salito a 16,2 milioni mentre, nella scorsa edizione chiusa in semifinale col Betis, la società viola ha incassato 17,7 milioni. Numeri che certificano quanto la Conference sia diventata un asset strategico per la sostenibilità del club gigliato. La coppa (per ora) continua a sfuggire ma il valore resta. Lo scrive La Nazione.

