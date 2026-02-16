Nazione: “Conference, che si fa? Tanti big a riposo, forse a Firenze. Obiettivo tenere aperta la qualificazione”

La missione Bialystok è partita subito per la Fiorentina. Mattinata di lavoro al Viola Park dopo la bella e convincente vittoria di Como. Clima più sereno dopo una settimana in apnea. Paolo Vanoli sta mettendo a punto il piano in queste ore: l’obiettivo è tenere aperta la qualificazione senza spremere i suoi big. Perché sì, oggi la priorità va ancora al campionato e al derby contro il Pisa di lunedì sera. Per questo tanti titolari resteranno a riposo, forse addirittura a Firenze. Decisione attesa dopo i prossimi allenamenti, anche in considerazione del fatto che le temperature polacche che attendono la Fiorentina saranno particolarmente rigide. Giovedì a Bialystok è prevista neve e la partita si giocherà con una temperatura intorno ai -8°.

Il percorso europeo della Fiorentina riparte dunque dal playoff, le cui vincenti approderanno agli ottavi con le squadre che hanno chiuso la League Phase ai primi otto posti. L’eventuale cammino della Fiorentina non è ancora definito e anzi, il sorteggio del prossimo 27 febbraio farebbe tutta la differenza del caso. Viola già posizionati nel ramo ‘silver’ del tabellone, ma squadre come Strasburgo e Mainz devono ancora essere collocate e rischiano di incrociare molto presto la Fiorentina (agli ottavi i viola sfiderebbero una tra Strasburgo, appunto, e Rakow). In ogni caso prima c’è da battere lo Jagiellonia, lo scorso anno eliminato ai quarti dal Betis. Squadra meno competitiva quella attuale, ma comunque alla guida del campionato polacco. Giovedì mancherà per squalifica il bomber Pululu che tornerà disponibile al Franchi per il ritorno. Fiorentina largamente favorita dai bookmakers. Lo scrive La Nazione.