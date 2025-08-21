Viola senza Kean e Piccoli per la Conference col Polissya: nessun problema, ci sarà Dzeko titolare.

Piccoli non presente nella lista dei preliminari, Kean espulso nel primo tempo di oggi: davanti spazio a Edin Dzeko.

Moise Kean al termine del primo tempo della partita d'andata con il Polissya si è fatto espellere per una reazione scomposta dopo un fallo subito: sarà assente giovedì prossimo al Franchi per la partita di ritorno. Non sarà a disposizione di Pioli nemmeno il neo acquisto Roberto Piccoli, dato che il suo nome non è inserito tra i convocati per la doppia sfida dei preliminari di coppa. Ecco che, con un Beltran in partenza, ci sarà spazio per Edin Dzeko dal primo minuto probabilmente come riferimento offensivo di Pioli.