Corriere dello Sport: “La priorità di Vanoli resta la Serie A. Turnover Fiorentina in Conference”

To rna la Conference League due mesi dopo e diciamo che non sono belli i ricordi per la Fiorentina di quell’ultima volta in Europa (e dintorni). Era il 18 dicembre e la squadra viola a quei giorni era ultima in classifica in Serie A, appena sconfitta dal Verona in un Franchi alla fine ribollente di ira e di fischi, contestata e in cerca di un’identità mai trovata, senza aver ancora vinto una partita (su quindici), staccata di otto punti dalla zona salvezza: che questa contava ieri e conta ancora di più oggi con lo striscione d’arrivo in avvicinamento. E c’era comunque il Losanna alle porte per provare a prendersi la qualificazione diretta agli ottavi, ma la scelta di Vanoli non aveva ammesso dubbi sulla priorità: otto titolari della formazione di partenza in Svizzera non sono nemmeno più a Firenze.

Priorità al campionato, ovviamente. Allora perché la Fiorentina si trovava in una situazione che faceva davvero paura e mai vissuta in cent’anni di storia, oggi perché le cose seppur cambiate in meglio (peggio non si poteva) non danno garanzia di nulla e lo dimostra il fatto che stasera De Gea e compagni sarebbero retrocessi se il Lecce fa almeno un punto a Cagliari. Quindi, la strada per rimanere in Serie A è sempre lunga, tortuosa, disseminata di mille ostacoli e trabocchetti, ma almeno a differenza di due mesi fa la Fiorentina varca di nuovo i confini portandosi dietro la vittoria di Como, di un valore altissimo, e adesso ha altre prospettive in testa e davanti a sé. Eppure in Polonia ci si aspetta che Vanoli ripeta la scelta conservativa di dicembre, schierando una squadra sicuramente caratterizzata dalla presenza di più calciatori che stanno giocando meno e che non giocheranno lunedì col Pisa: se serve una riprova prima di giovedì e delle formazioni ufficiali, ecco proprio il Como in Coppa Italia tre settimane fa a fornirla.

Partita secca che anticipava la trasferta di Napoli e la Fiorentina l’ha affrontata con, tra gli altri, Fortini, Balbo (il venezuelano classe 2006 al debutto assoluto), Ranieri, Fabbian, Fazzini, Piccoli e Christensen dall’inizio, Gudmundsson in panchina e stavolta nemmeno quello per recuperare bene dall’infortunio rimediato con il Torino, Kean in tribuna causa guai alla caviglia, e non molto cambierà giovedì a Bialystok, nonostante l’ottavo di finale in palio. Che però sarà assegnato nei 180 minuti, quindi precedenza al campionato e al Pisa, nel modo giusto e nelle maniere giuste per evitare figuracce in Europa: ma la salvezza viene davvero prima di tutto. Lo riporta il Corriere dello Sport.