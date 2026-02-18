18 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 08:57

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino non ha dubbi: “Conta salvarsi. Conference fastidio? No, ma un impegno da gestire”

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino non ha dubbi: “Conta salvarsi. Conference fastidio? No, ma un impegno da gestire”

Redazione

18 Febbraio · 08:50

Aggiornamento: 18 Febbraio 2026 · 08:50

TAG:

ConferenceFiorentina

Condividi:

di

Fiorentina con un occhio o forse due a lunedì

Con le gambe in Polonia ma con un occhio (forse anche due) a lunedì prossimo quando, al Franchi, si presenterà il Pisa. Difficile far finta di nulla e, anche se a parole nessuno probabilmente lo ammetterà mai, non ci vuol molto a capire quale sia in questo momento la priorità di Paolo Vanoli e di tutta la Fiorentina. Conta salvarsi. Il resto, e quindi la Conference, non sarà magari un fastidio ma di sicuro è un impegno da gestire con la massima cautela possibile, sprecando meno che si può e azzerando il minimo i rischi. E se su alcuni aspetti non si può intervenire (viaggi, sbalzi di temperature, tempi strettissimi per il riposo) se non organizzando e gestendo al meglio ogni dettaglio su altri, al contrario, si può incidere eccome. Lo riporta il Corriere Fiorentino. 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio