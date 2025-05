Bove: “L’obiettivo è vincere la Conference, Firenze si merita di portare a casa finalmente questa coppa”

A Sky Sport ha parlato il centrocampista viola Edoardo Bove che si è espresso sulla Fiorentina e sul suo futuro: “Sono contento dell’obiettivo raggiunto perché per il campionato che abbiamo fatto andare in Conference era il minimo. Abbiamo ottenuto la qualificazione all’ultimo ed è stato più bello, meritavamo anche di più per quello che abbiamo fatto vedere. Ho seguito i miei compagni in un altro modo ma la gioia per questo traguardo rimane tanta.”

Prosegue: “Sono felice di giocare ancora la Conference e mi auguro di vincerla perché Firenze se la merita, un trofeo serve a questa città che vive per la Fiorentina. Abbiamo fatto un bel campionato, ma rimane un po’ di rammarico per qualche punto perso di troppo.”

Sul futuro: “Dopo un periodo difficile posso dire che sono fiducioso, spero di continuare a giocare perché sono un calciatore e mi sento tale. Devo fare altri accertamenti che mi auguro vadano bene e poi vedremo cosa verrà fuori in futuro.”