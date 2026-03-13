Adani: “La Conference viene dopo, ora l’obiettivo è uscire dai bassifondi della classifica”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex giocatore Lele Adani per parlare di Fiorentina: “Io conosco bene Firenze perché ho vissuto qua 3 anni e ho pianto per la Fiorentina, so che è un popolo che sanguina per questa passione al punto da avere il viola nelle vene e parlerò di questo a teatro perché la mia esperienza va raccontata.”

Prosegue: “La Fiorentina deve pensare a uscire dai bassifondi il prima possibile e sappiamo che è dura e che ci sarà da lottare e questo viene prima di tutto dopo parliamo della Conference che è la competizione delle settime e che ha poco appeal. Prima il campionato e poi pensiamo all’Europa dove mettere in mostra i giocatori e divertirci, però ricordiamoci che il nostro calcio fatica fuori perché andiamo a due all’ora e si può faticare con tutti.”