Bucciantini: “La fascia con Dodo e Parisi è un fattore per la Fiorentina: hanno resistenza e velocità”

Le parole di Marco Bucciantini al termine del match tra Rakow-Fiorentina con la rimonta dei viola che vale la qualificazione ai quarti di finale di Conference League.

Ecco le parole del noto giornalista:

Sulla prestazione della Fiorentina:

“Con un po’ di valore abbiamo visto un po’ di distanze e la continuità di una squadra che ha trovato credibilità. La partita è stata in controllo poi un gol la cambia e la indurisce però la Fiorentina non si scompone e con i cambi e con Parisi e Piccoli sono arrivate tante occasioni e anche i gol. Anche un gol che la gente ricorda come quello di Pongracic da 60m.”

Sui migliori in campo:

“Fagioli, Dodo, Parisi. Ndour ha fatto una partita grossa, colpevole sul gol subito lasciando un po’ di distanza all’avversario. Poi è stato bravo ad andare davanti, a creare e a mettere il fisico in area. Credo che in questo momento che la fascia destra con Dodo e Parisi sia un grande fattore per la Fiorentina. Sono due giocatori che hanno tanta resistenza oltre alla velocità. Fisicamente sono giocatori che durano, Dodo è un giocatore che da quinto è andato in crisi. Più campo ha e meglio gioca, Parisi uguale…stanno proprio bene insieme.”



Sulla fiducia di Vanoli a Piccoli:

“Lui ha dato a Piccoli spazio e Piccoli ha dimostrato che il mestiere del centravanti lo sa fare”.