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Bucciantini: “La fascia con Dodo e Parisi è un fattore per la Fiorentina: hanno resistenza e velocità”

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Bucciantini: “La fascia con Dodo e Parisi è un fattore per la Fiorentina: hanno resistenza e velocità”

Redazione

19 Marzo · 21:25

Aggiornamento: 19 Marzo 2026 · 21:25

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Il commento di Bucciantini dopo la vittoria esterna della Fiorentina sul Rakow che permette ai viola di qualificarsi ai quarti di Conference

Le parole di Marco Bucciantini al termine del match tra Rakow-Fiorentina con la rimonta dei viola che vale la qualificazione ai quarti di finale di Conference League.
Ecco le parole del noto giornalista:

Sulla prestazione della Fiorentina:
Con un po’ di valore abbiamo visto un po’ di distanze e la continuità di una squadra che ha trovato credibilità. La partita è stata in controllo poi un gol la cambia e la indurisce però la Fiorentina non si scompone e con i cambi  e con Parisi e Piccoli sono arrivate tante occasioni e anche i gol. Anche un gol che la gente ricorda come quello di Pongracic da 60m.”

Sui migliori in campo:
Fagioli, Dodo, Parisi. Ndour ha fatto una partita grossa, colpevole sul gol subito lasciando un po’ di distanza all’avversario. Poi è stato bravo ad andare davanti, a creare e a mettere il fisico in area. Credo che in questo momento che la fascia destra con Dodo e Parisi sia un grande fattore per la Fiorentina. Sono due giocatori che hanno tanta resistenza oltre alla velocità. Fisicamente sono giocatori che durano, Dodo è un giocatore che da quinto è andato in crisi. Più campo ha e meglio gioca, Parisi uguale…stanno proprio bene insieme.”

Sulla fiducia di Vanoli a Piccoli:
Lui ha dato a Piccoli spazio e Piccoli ha dimostrato che il mestiere del centravanti lo sa fare”.

 

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