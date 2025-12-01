1 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:36

Marianella positivo: “L’eventuale Europa nel prossimo anno passa attraverso il percorso della Conference”

Redazione

1 Dicembre · 17:21

Aggiornamento: 1 Dicembre 2025 · 17:21

di

Il punto di vista di Massimo Marianella sulla possibile qualificazione europea della Fiorentina nell'anno del centenario viola

Intervistato all’interno della trasmissione di “Passione Fiorentina” su Radio Firenze Viola, Massimo Marianella ha parlato del delicatissimo memento della Fiorentina ingabbiata all’interno della lotta retrocessione.

Ecco le parole del giornalista di Sky Sport:
“Credo che la Fiorentina tra un mese e mezzo ragionerà di altro in classifica. L’eventuale Europa nel prossimo anno passa attraverso il percorso della Conference League. Sarebbe bello che nell’anno del centenario, l’unica squadra che ha giocato tutte le finale europee, giocasse una competizione europea.
Dicembre è fondamentale, le prossime partite sono meno difficili sulla carta di altre ma queste le devi quantificare sennò si parla di altro”.

