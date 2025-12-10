Corriere dello Sport: “Conference? Rischio che diventi un peso in particolare in caso di playoff”

Attualmente la Fiorentina occupa la diciassettesima posizione della classifica del maxi-girone, a quota 6 punti. L’anno scorso l’ottava squadra, il Cercle Brugge, ne totalizzò 11. Tanto bastò per rientrare nel gruppo delle qualificate agli ottavi di finale (che stavolta saranno il 12 e il 19 marzo). I viola conquistarono 13 punti. Chi arriverà tra la nona e la ventiquattresima dovrà giocare gli spareggi (in programma il 19 e il 26 febbraio). Tutto ampiamente aperto, insomma, anche se uscire dall’Europa a questo punto sembra ormai quantomeno molto difficile.

Il rischio è che l’impegno europeo diventi un peso, perché se la Fiorentina dovesse perdere si avvicinerebbe alla possibilità di giocare due partite in più, affrontando appunto gli spareggi di febbraio. Uscire dal girone è praticamente impossibile, quindi la via più raccomandabile è quella di vincere per non dover sostenere ulteriori impegni in un momento già abbastanza complicato. In tutto questo la risposta dei tifosi sarà presumibilmente più fredda rispetto all’incontro col Sassuolo. Un po’ per l’orario e un po’ per le difficoltà della squadra, difficilmente si raggiungerà quota 10.000 spettatori. Lo scrive il Corriere dello Sport.