10 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:24

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Conference? Rischio che diventi un peso in particolare in caso di playoff”

Foto Acf Fiorentina

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Conference? Rischio che diventi un peso in particolare in caso di playoff”

Redazione

10 Dicembre · 10:02

Aggiornamento: 10 Dicembre 2025 · 10:02

TAG:

ConferenceFiorentina

Condividi:

di

C'è una salvezza da conquistare. E con i playoff dovrebbe giocare due gare in più

Attualmente la Fiorentina occupa la diciassettesima posizione della classifica del maxi-girone, a quota 6 punti. L’anno scorso l’ottava squadra, il Cercle Brugge, ne totalizzò 11. Tanto bastò per rientrare nel gruppo delle qualificate agli ottavi di finale (che stavolta saranno il 12 e il 19 marzo). I viola conquistarono 13 punti. Chi arriverà tra la nona e la ventiquattresima dovrà giocare gli spareggi (in programma il 19 e il 26 febbraio). Tutto ampiamente aperto, insomma, anche se uscire dall’Europa a questo punto sembra ormai quantomeno molto difficile.

Il rischio è che l’impegno europeo diventi un peso, perché se la Fiorentina dovesse perdere si avvicinerebbe alla possibilità di giocare due partite in più, affrontando appunto gli spareggi di febbraio. Uscire dal girone è praticamente impossibile, quindi la via più raccomandabile è quella di vincere per non dover sostenere ulteriori impegni in un momento già abbastanza complicato. In tutto questo la risposta dei tifosi sarà presumibilmente più fredda rispetto all’incontro col Sassuolo. Un po’ per l’orario e un po’ per le difficoltà della squadra, difficilmente si raggiungerà quota 10.000 spettatori. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio