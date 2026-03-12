La Fiorentina ribalta il Rakow, vince 2-1 al Franchi. Glaciale Gudmundsson dal dischetto al 93′

La Fiorentina di Vanoli oggi alle ore 21 ospita all’Artemio Franchi di Firenze il Rakow. Partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Conference League. Le rotazioni non mancheranno perché la priorità della Fiorentina è e resta la salvezza e poi lunedì c’è una sfida cerchiata di rosso contro la Cremonese.

PRIMO TEMPO- Al 2’ Rakow pericoloso sulla ripartenza, Christensen pronto a chiudere sul primo palo mettendo il pallone in angolo. Al 9’ Fazzini calcia la punizione dentro, Gosens ci prova di tacco, Zych para spedendo la sfera in corner. Al 13’ Parisi sterza più volte e poi calcia, palla deviata in angolo. Al 14’ corner battuto dentro, Gosens gira di testa, palla che esce troppo centrale. Al 16’ Fazzini batte il calcio d’angolo sul secondo palo, non arriva la deviazione vincente di Ranieri. Al 23’ Fazzini dentro per Ranieri che fa da sponda per Comuzzo che si divora il gol colpendo in pieno la traversa, ma gioco fermo, il capitano viola aveva preso il pallone quando era già fuori. Al 26’ Fortini crossa dentro, Piccoli non riesce a trovare lo specchio della porta. Al 28’ splendida azione personale di Parisi che entra in area, alza la testa e trova Fazzini smarcato che calcia ma non si abbassa a sufficienza e il pallone finisce di un nulla sopra la traversa. Al 32’ giallo per Struski. Al 34’ Piccoli cerca la girata, palla deviata in angolo. Al 45’ Fazzini calcia senza dare troppo forza alla palla, il portiere del Rakow chiude in due tempi.

SECONDO TEMPO- Nella ripresa il primo pallone è del Rakow. Al 46’ errore della Fiorentina, Brunes cerca spazio per il sinistro, palla sul fondo. Al 48’ ammonito Ranieri. Al 50’ buon cross di Fortini sul quale arriva Ndour ma non colpisce bene la palla. Al 53’ Fabbian si gira in un lampo ma trova il disturbo dell’avversario nella conclusione. Al 55’ Parisi aspetta l’arrivo da dietro di Gosens che calcia ma trova il giocatore avversario. Al 58’ doppio cambio Fiorentina, fuori Gosens e Fazzini, dentro Harrison e Gudmundsson. Al 60’ la Fiorentina si fa sorprendere sul lancio lungo, Brunes trafigge Christensen calciando sul primo palo. 1-0 Rakow. Al 62’ gran gol di Ndour, Mandragora conquista palla ed il 27 viola di controbalzo disegna una traiettoria imprendibile, 1-1 al Franchi. Al 67’ Parisi crossa sul secondo palo dove arriva Mandragora di testa, conclusione che non impensierisce il portiere ospite. Al 68’ fuori Fortini, al suo posto Dodò. Al 71’ Piccoli riconquista palla e si invola verso la porta, il 91 calcia di sinistro e colpisce in pieno la traversa. Al 73’ ammonito Tomczyk. All’80’ giallo per Tudor. All’82’ doppio cambio Fiorentina, fuori Piccoli e Mandragora, dentro Fagioli e Braschi. All’85’ giallo per Parisi. Al 90’ calcio di rigore per la Fiorentina. Al 93’ Gudmundsson spiazza Zych e segna il 2-1 viola. Glaciale l’islandese! Al 95′ giallo per Fagioli.