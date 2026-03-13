13 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:41

Nazione: “Vittoria non scontata in Conference, regala autostima. Gol subito? Solita disattenzione difensiva”

Missione compiuta. Il massimo con qualche brivido di troppo

Missione compiuta. Il massimo con qualche brivido di troppo, ma una partita comunque conclusa senza intoppi e problematiche di sorta. Rakow ko e testa subito al campionato. La vittoria, comunque non scontata, viste le scelte di formazione e lo stato di salute della Fiorentina, ci consente di affrontare la sfida di Cremona con più tranquillità e tiene aperta la porta di una qualificazione che, se gestita bene, potrebbe giovare anche al campionato. Ed è proprio il modo in cui è maturato il risultato che fa bene al morale e regala al gruppo una bella dose di autostima. 

Tutto, però, dipenderà come sempre dalla Fiorentina. Il gol subìto è nato dalla solita, classica, disattenzione difensiva. La rimonta e le reti di Ndour e Gud sono invece figlie della forza di reazione e della capacità di non mollare. Ora tocca a Vanoli, ma anche a Paratici, riuscire a tenere alta la concentrazione e instillare nella testa dei giocatori la necessità di vivere alla giornata. Un passo alla volta. Bene la vittoria, ma è necessario archiviare subito la gara di ieri e immergersi nella sfida salvezza contro la Cremonese. Non ci sono alternative. Lo riporta La Nazione. 

