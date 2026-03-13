Nazione: “Vittoria non scontata in Conference, regala autostima. Gol subito? Solita disattenzione difensiva”

Missione compiuta. Il massimo con qualche brivido di troppo, ma una partita comunque conclusa senza intoppi e problematiche di sorta. Rakow ko e testa subito al campionato. La vittoria, comunque non scontata, viste le scelte di formazione e lo stato di salute della Fiorentina, ci consente di affrontare la sfida di Cremona con più tranquillità e tiene aperta la porta di una qualificazione che, se gestita bene, potrebbe giovare anche al campionato. Ed è proprio il modo in cui è maturato il risultato che fa bene al morale e regala al gruppo una bella dose di autostima.

Tutto, però, dipenderà come sempre dalla Fiorentina. Il gol subìto è nato dalla solita, classica, disattenzione difensiva. La rimonta e le reti di Ndour e Gud sono invece figlie della forza di reazione e della capacità di non mollare. Ora tocca a Vanoli, ma anche a Paratici, riuscire a tenere alta la concentrazione e instillare nella testa dei giocatori la necessità di vivere alla giornata. Un passo alla volta. Bene la vittoria, ma è necessario archiviare subito la gara di ieri e immergersi nella sfida salvezza contro la Cremonese. Non ci sono alternative. Lo riporta La Nazione.