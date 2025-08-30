Pioli: "Domani giocherà chi sta meglio a livello fisico, farò delle scelte per avere una squadra pronta"

Il tecnico viola ha detto il suo pensiero alla vigilia del match di domani contro il Torino di Marco Baroni

Ai canali ufficiali viola è intervenuto il mister Stefano Pioli che ha presentato la gara contro il Torino e ha parlato del sorteggio di Conference: "Il sorteggio è stato impegnativo per quanto riguarda l'importanza degli avversari ed agevole per le trasferte che non sono lontane, ma le partite saranno dure. Siamo la Fiorentina e sappiamo dove vogliamo arrivare, quindi dobbiamo lavorare per farci trovare pronti. Bisogna guardare il sorteggio, ma dovremo essere noi pronti a giocare come dobbiamo."

Prosegue: "Giocare 4 trasferte di fila non è semplice, ma lo abbiamo sempre saputo e abbiamo lavorato per prepararle al meglio con una buona condizione, questa quarta gara dovrà essere studiata in un certo modo per quanto riguarda le energie da impiegare e le scelte che farò saranno anche legate alla forma dei giocatori perché voglio vedere dei ragazzi capaci di reggere un avversario che vuole rifarsi dopo una brutta sconfitta e poi ancora non abbiamo vinto in campionato."

Sul Torino: "Ci sono molte insidie perché sono una buona squadra nonostante il loro esordio, bisogna dire che hanno affrontato un'Inter fortissima che ha fatto una partita con una qualità immensa. Avremo un avversario fisico ed aggressivo, per questo dovremo essere bravi a dominare il gioco e a gestire tutte le situazioni."