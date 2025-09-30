Bucchioni: “Sbagliato mandare via ora Pioli, l’esonero non risolve la situazione”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina: “Pioli è il comandante della truppa e deve essere lui a trovare la soluzione, mi aspettavo ben altro da lui perché mi ricordavo il suo Milan e pensavo che pure la Fiorentina potesse essere una squadra capace di imporre il gioco, invece mi ritrovo con una squadra in confusione che non sa che fare e che, dopo due mesi, non ha fatto vedere niente nonostante abbia giocatori esperti. Pioli fa un altro gioco rispetto a questo e pure lui non è contento di quello che propone, non stiamo progredendo anzi a Pisa si doveva perdere.”

Prosegue: “Ogni prestazione è sempre peggiore della precedente contro squadre che avresti dovuto battere, mi auguro che la Conference possa aiutare per ripartire magari facendo una bella vittoria. La società in primis deve capire, ma anche lei ha delle criticità e non ha una figura di riferimento capace di capire quello che succede perché forse questi giocatori non possono fare il calcio che l’allenatore intende e magari certi principi di gioco vanno rivisti.”

Su Pioli: “Lui è un tecnico di livello che a Milano devono ancora ringraziare per il lavoro svolto e non può essere esonerato dopo solo 5 partite perché devi proseguire il progetto che avevi immaginato data la sua bravura, non è una soluzione e non è sicuro che, cambiando l’allenatore, puoi migliorare.”

Sul campionato: “Arrivano delle partite che ti possono far spaventare per quanto fatto finora, spero che la squadra abbia delle motivazioni dentro per risollevarsi e cominciare ad accendere una scintilla. Sono partite toste con la Roma che è una squadra complicata da affrontare ed è prima in classifica e sarà dura difenderci per evitare una gara come col Napoli, ma spero che proprio queste gare risveglino la Fiorentina.”