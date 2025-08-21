Ndour: "Oggi abbiamo fatto un'ottima partita, stiamo lavorando bene. Voglio che sia la mia stagione"

Nel post partita di Polissya.-Fiorentina ha parlato a Sky il centrocampista viola Ndour per commentare la gara 3 a 0 dai gigliati.

Nel post partita con il Polissya ha parlato il centrocampista viola Cher Ndour, autore di una bella partita. Ecco le sue dichiarazioni: "Il gol più bello di stasera è quello di Robin, anche se Albert ha segnato grazie al mio assist!"

Le nuove nozioni di Pioli: "Il mister ci ha fatto capire subito cosa voleva da noi, ci abbiamo lavorato giorno dopo giorno duramente. La partita di oggi è stata ottima."

Il ruolo nella partita di oggi: "Oggi mi sono trovato bene tra le linee, mi lascia molta libertà di muovermi e ricevere, poi con i compagni che ho è tutto più facile"

Sarà la stagione decisiva: "Ho girato molto negli anni, questa è la mia prima stagione veramente al centro del progetto. Il mister voleva darmi più giorni di vacanza, io ho deciso però di tornare prima per poter lavorare fin da subito con i miei compagni"