Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
La Fiorentina vince e vola in testa alla Conference. L’ex Jovic a segno nella larga vittoria dell’AEK Atene

23 Ottobre · 21:27

Aggiornamento: 23 Ottobre 2025 · 21:27

Con il 3 a 0 odierno la Fiorentina si attesta prima nella classifica della Conference. Roboante vittoria dell'AEK di Jovic sull'Aberdeen.

Non solo la Fiorentina: oggi la Conference ha visto in campo altre 9 partite per la fase della qualificazione agli ottavi. Oltre alla vittoria della Fiorentina, che attesta la squadra di Pioli al primo posto in classifica, doverosamente da sottolineare sono anche la vittoria dell’AEK Atene contro l’Aberdeen per 6 a 0 con gol di Jovic, e quella del Legia Varsavia contro lo Shaktar Donetsk. Anche l’Alkmaar ha trionfato contro il Bratislava, mentre lo Strasburgo ha pareggiato in rimonta con lo Jagellonia.

