Graziani duro: “Gudmundsson non è né carne né pesce, non è più quello di Genova”

A Rtv38 è intervenuto Ciccio Graziani per parlare della Fiorentina: “Non riesco a capire come sia possibile che questa squadra abbia durato questa fatica per passare in Conference perché eri sul 3-0 e hai rischiato di uscire quando invece bastava avere più attenzione per non andare ai supplementari dove hai sprecato molte energie. Bisognava stare calmi per acquisire più autostima e passare il turno serenamente.”

Prosegue: “Fagioli sta facendo benissimo perché gioca con qualità, ma rischia troppo perché perde dei palloni sanguinosi quando la tiene troppo, invece deve giocare a due tocchi sempre. Ci manca Gudmundsson che non è mai stato quello di Genova, scade nell’anonimato perché non è né carne né pesce.”