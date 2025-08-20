Bucchioni: “Questa Fiorentina può vincere la Conference, l’ossatura titolare è da squadra di Champions”

Alla Gazzetta dello Sport, Enzo Bucchioni ha scritto un articolo relativo all’inizio della stagione della Fiorentina: “Pioli è il terzo allenatore a cui si chiede di vincere la Conference che ormai è diventata quasi un’ossessione perché dopo due finali e una semifinale, la vittoria è quello che manca ed ora hai anche il gioco moderno di un allenatore capace che conosce l’ambiente e non si è mai tirato indietro. Pioli ha lasciato i soldi arabi per tornare a cercare un’impresa a Firenze con Commisso e vuole l’adrenalina delle grandi sfide.”

Sulla Conference: “Questo trofeo deve essere il primo obiettivo della Fiorentina perché non c’è una favorita vera come il Chelsea della scorsa stagione e le squadre più attrezzate non sono incredibili. Mentre la Fiorentina ha un’ossatura di livello assoluto che sui campi della Conference non si trova e spesso nemmeno in molte squadre di Champions, in più hai il gioco europeo di un tecnico che ha vinto lo Scudetto e ha portato il Milan in semifinale di Champions.”