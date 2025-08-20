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Ranieri: "Essere il capitano di Pioli è un grande onore. C'è voglia di vincere, vogliamo dimostrare tanto"

In conferenza stampa pre partita di Conference ha parlato Luca Ranieri, spiegando obbiettivi e ambizioni della squadra.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 agosto 2025 21:54
Ranieri: "Essere il capitano di Pioli è un grande onore. C'è voglia di vincere, vogliamo dimostrare tanto" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il capitano della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato durante la conferenza stampa pre gara contro il Polyssia. Ecco le sue parole: "In tre anni abbiamo sempre fatto fatica a qualificarci per la Conference. Oggi è tutto nuovo e siamo carichi. Sappiamo tutti quanto è fondamentale questa gara."

Sulla difesa della Fiorentina: "Abbiamo un grande reparto. Abbiamo fiducia tutti noi in noi stessi e possiamo fare molto bene"

Sulla possibilità di vincere la Conference: "Siamo la Fiorentina, ci sono altre squadre forti come Crystal Palace e altre. C'è voglia di vincere e fare una grande stagione, capiremo nel corso della stagione le nostre potenzialità."

Il significato della fascia da capitano: "Sono orgoglioso di essere il capitano della Fiorentina. Parlando con Pioli ho capito di avere grande responsabilità col mio ruolo. I nuovi arrivati si sono integrati benissimo e siamo tutti bravi ragazzi. Siamo una grande squadra e vogliamo dimostrarlo sul campo, conta solo quello."

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