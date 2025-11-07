Nazione: “Harakiri Fiorentina nel recupero. I viola steccano all’appuntamento con la Conference”

I viola fanno harakiri nel recupero. Anzi, diciamo pure nel secondo tempo e così, questa volta, la Fiorentina stecca anche nell’appuntamento con la Conference. Vince il piccolo Mainz grazie a una ripresa cuore e grinta. E la squadra viola continua la sua passeggiata nell’inferno di un 2025 incredibile. La prima Fiorentina post-Pioli è nelle mani di Galloppa. Oltre alla novità di Martinelli – spicca – una fase offensiva affidata a Fazzini e Piccoli, anche se a sbloccare il match ci pensa Sohm (conclusione di forza).

Pochi minuti e Piccoli sbaglia un’occasione d’oro per piazzare il raddoppio. Raddoppio che poi potrebbe arrivare con Fazzini (39′) ma Potulski salva. La Fiorentina si muove piuttosto bene. Consegna un’intensità di gioco apprezzabile ma il ritrmo rimane piuttosto basso. Il risultato? Potrebbe essere più netto, ma Piccoli sbaglia di nuovo. Lo scrive La Nazione.