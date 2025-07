Dzeko: “Non sono ancora da buttare, sono qui per aiutare la Fiorentina a vincere un trofeo”

A SKY Sport è intervenuto il giocatore della Fiorentina Edin Dzeko che si è espresso anche dopo la conferenza stampa per raccontare le sue prime impressioni: “Vedo una squadra forte e di qualità in cui sono felice di giocare. Per me l’età non conta e non sono ancora da buttare perché sto molto bene, chiaramente devo lavorare più degli altri perché ho 39 anni e devo curare ogni aspetto, ma ho tanta voglia di fare bene.”

Sulla Conference: “Tengo molto a questa Coppa e chiaramente abbiamo l’ambizione di vincere. La Fiorentina ha giocato 3 finali in poco tempo e le ha perse, quindi dobbiamo prenderci questa soddisfazione e puntare in alto. Siamo una bella squadra e non ci nascondiamo per niente perché lavoriamo bene e siamo un gruppo unito con una società forte.”

Su Pioli: “Mi ha detto che mi voleva al Milan e ho sempre avuto grande stima di lui da avversario, ancora di più adesso che è il mio allenatore. Mi ha detto subito quello che pensava e questo mi è piaciuto molto, bello lavorarci adesso.”