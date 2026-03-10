Bucchioni: “Kean pensa alla Nazionale, la sua priorità è andare al Mondiale e non la Fiorentina”

A Radio Bruno è intervenuto ancora Enzo Bucchioni per parlare di altri temi come Kean: “Per me si sta preservando per la Nazionale perché ci tiene al Mondiale e sta dando priorità agli spareggi, infatti vedrete che tornerà per essere pronto per lo spareggio per andare in America. Ha fatto tutto il percorso tra i titolari e dovrebbe essere uno dei convocati se ci andremo, per questo non sta forzando con la Fiorentina e lo capisco perché un calciatore ha degli obiettivi ed è giusto cercare di raggiungerli poi il Mondiale in azzurro è una cosa che difficilmente ti capita più di una volta.”

Prosegue sulla Fiorentina: “Ai giocatori non interessa la retrocessione perché sanno che non verrebbero trattenuti visti i loro ingaggi e tutti i parametri da rispettare, quindi è chiaro che tutti andrebbero via e si dimenticherebbero presto della Fiorentina. Abbiamo anche un calendario peggiore della Cremonese e rischiamo tanto proprio perché non abbiamo il giusto atteggiamento, basta vedere il Genoa per capire come bisognerebbe giocare.”

Sulla Conference: “Per me la società ha capito che non si può gestire il doppio impegno e questa competizione è diventata un fastidio per loro. Mettono le riserve e vedono dove si va, se si passa va bene, ma se veniamo eliminati nessuno si strappa i capelli per intenderci perché non abbiamo la condizione per fare bene i due obiettivi.”