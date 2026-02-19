Corriere Fiorentino: “Playoff di Conference? Guai a chiamarlo fastidio ma arriva nel peggior momento”

Guai a chiamarlo fastidio o con qualsiasi parola che faccia pensare ad una partita che la Fiorentina farebbe volentieri a meno di giocare. Semmai, se proprio non si vuol far finta di nulla, si può dire che questo playoff di andata di Conference (previste temperature intorno ai -8 gradi) arriva nel peggior momento possibile e che soltanto adesso, probabilmente, ci si rende conto di che spreco sia stato aver buttato via la qualificazione diretta agli ottavi. Allora si che tutti i discorsi sulla coppa buona per salvare la stagione e perché no, per coltivare ancora qualche sogno europeo in vista della prossima, avrebbero avuto un senso compiuto.

Perché il doppio impegno sarebbe tornato soltanto in Primavera e magari a quel punto i viola sarebbero arrivati con una situazione di classifica un po’ più tranquilla potendo dedicare la massima attenzione possibile a questa competizione. Sia chiaro. Ciò non significa non darle il giusto rispetto né tanto meno che non sia possibile che lo scenario appena descritto non si possa presentare comunque ma di certo, oggi come oggi, non è la Conference il primo pensiero.

Si sapeva, e le scelte di Vanoli non hanno fatto altro che confermarlo. Basta pensare a Kean e Dodò (ai quali è stato risparmiato il viaggio dandogli così modo di restare a riposare e lavorare al Viola Park al pari di Gudmundsson), a Solomon (out dai convocati per una sindrome influenzale) o a David De Gea. Lo scrive il Corriere Fiorentino.