De Grandis: "La Fiorentina è scesa in campo pensando fosse una formalità, De Gea ha fatto una paperona"

Le parole di Paolo Vanoli al termine della sconfitta della Fiorentina subita per mano dello Jagellonia che elimina i viola dalla Conference

Terribile sconfitta per la Fiorentina costretta agli straordinari dallo Jagellonia per raggiungere la qualificazione Conference League dopo la sconfitta per 4-2 nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale.

Al termine della partita, Stefano De Grandis ha analizzato la sconfitta dei viola che passano comunque al turno successivo ai microfoni di Sky Sport:

Sul black out nel primo tempo:

"Succede in tutti gli sport un rilassamento mentale un po' come quello che è accaduto alla Fiorentina. E' entrata in campo pensando fosse una formalità, fare passare 90 minuti con grande serenità. E' andata subito sotto e poi non è mai riuscita a gestire il gioco".

Sugli aspetti positivi:

"Kean stasera segna il quarto gol consecutivo, lui è uscito dal letargo. Fagioli che fa il regista della Fiorentina segna il gol Determinate certezze la Fiorentina continua ad averne assieme a giocatori incostanti che fanno fatica. Tanti errori dei portieri stasera, dal portiere Avramov nell'uscita sul gol di Fagioli a Lezzerini nel primo tempo che poi è stato sostituito e De Gea che ha fatto passare minuti di paura nel finale."

Sulle scelte iniziali di Vanoli:

"Guarda quanti giocatori sono fuori ruolo: Dodò fa l'ala destra ed è un terzino, Fazzini è un trequartista e fa l'ala sinistra. Hai tante ruote di scorta ma probabilmente la strada non era cosi in discesa come si pensava.

Fagioli è il vero regista della Fiorentina, la squadra cambia marcia quando Vanoli passa al 4-3-3 e Fagioli diventa il mediano di questa squadra. L'hai fatto Fagioli quest'anno e ha preso in mano le redini del gioco, si sta riscattando. E Kean è un nazionale, è il centravanti che deve aiutarci ad andare ai Mondiali. La sua presenza è importante, quando entra fa subito un tiro poi ha un'occasione ai tempi supplementari e poi fa il gol che certifica il passaggio del turno".

Sulla stanchezza e la scarsa concentrazione:

"La stanchezza è un concetto strano perchè hanno giocato giocatori che non stanno giocando come Fazzini. Secondo me è un fatto di concentrazione. La Fiorentina ha dovuto giocare una partita con l'angoscia invece che con serenità. Quando sei un grande professionista hai una capacità di concentrazione che l'approccio sbagliato non lo fai. Ammetto che oggi pensavo non ci fosse partita e invece l'approccio mentale resetta quello che è il risultato di andata."

Su De Gea:

"De Gea ha fatto un inizio di stagione brutta, poi si era ripreso nella seconda parte e oggi fa una paperona. Un tiro dai 25m molto leggibile, lui ci va molto leggero la prende ma poi se la lascia scappare dalle mani e la palla si insacca. Tante imperfezioni anche da parte della difesa poi da uno come lui ci si aspetta un tipo di intervento diverso"

Il commento alle parole di Vanoli:

"Quando c'è una formazione del tutto nuova è più facile che si perda la concentrazione. Non c'è l'automatismo per essere subito squadra, non sono abituati a giocare insieme ma capisco perfettamente le scelte di Vanoli che si sta giocando la permanenza in Serie A."

Sulla trasferta di Udine:

"Udinese - Fiorentina è una partita difficile perché l'Udinese è fisica e può fare grandi partite. E' anche vero che la prima grande vittoria di Vanoli è stata contro l'Udinese con l'espulsione. Da questo punto di vista la Fiorentina sa che può approcciare bene una squadra come l'Udinese".