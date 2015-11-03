Notizie Jagellonia Fiorentina

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Fagioli: "Oggi sbagliato l'approccio. Ho 25 anni, non ho più tempo da perdere e sogno la nazionale"

26 febbraio 2026 22:24

De Grandis: "La Fiorentina è scesa in campo pensando fosse una formalità, De Gea ha fatto una paperona"

26 febbraio 2026 22:07

Vanoli: "Contento per Ranieri, gli ho tolto la fascia per il bene della Fiorentina; ci teniamo alla Conference"

19 febbraio 2026 23:49

PAGELLE FIORENTINA: FAZZINI IL MIGLIORE IN CAMPO, MANDRAGORA MERAVIGLIA, BENE FORTINI

19 febbraio 2026 22:54

FORMAZIONE FIORENTINA: MANDRAGORA REGISTA, FAZZINI TITOLARE, FORTINI TERZINO DESTRO

19 febbraio 2026 19:47

Bressan: "Vanoli stasera caricherà a mille i giocatori, al minimo rilassamento ribalterà lo spogliatoio"

19 febbraio 2026 13:22

Fiorentina occhio al freddo in Polonia: contro lo Jagiellonia la temperatura prevista è di -7 gradi

17 febbraio 2026 12:28

Pellegrini (All.Betis): "Qualificazione meritata. Fiorentina? vogliamo la finale e vincere il trofeo”

17 aprile 2025 23:03

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