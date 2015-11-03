Notizie Jagellonia Fiorentina

Fagioli: "Oggi sbagliato l'approccio. Ho 25 anni, non ho più tempo da perdere e sogno la nazionale"
26 febbraio 2026 22:24
De Grandis: "La Fiorentina è scesa in campo pensando fosse una formalità, De Gea ha fatto una paperona"
26 febbraio 2026 22:07
Vanoli: "Contento per Ranieri, gli ho tolto la fascia per il bene della Fiorentina; ci teniamo alla Conference"
19 febbraio 2026 23:49
PAGELLE FIORENTINA: FAZZINI IL MIGLIORE IN CAMPO, MANDRAGORA MERAVIGLIA, BENE FORTINI
19 febbraio 2026 22:54
FORMAZIONE FIORENTINA: MANDRAGORA REGISTA, FAZZINI TITOLARE, FORTINI TERZINO DESTRO
19 febbraio 2026 19:47
Bressan: "Vanoli stasera caricherà a mille i giocatori, al minimo rilassamento ribalterà lo spogliatoio"
19 febbraio 2026 13:22
Fiorentina occhio al freddo in Polonia: contro lo Jagiellonia la temperatura prevista è di -7 gradi
17 febbraio 2026 12:28
Archivio