Vanoli: “Contento per Ranieri, gli ho tolto la fascia per il bene della Fiorentina; ci teniamo alla Conference”

Le parole di Paolo Vanoli al termine della vittoria della Fiorentina nel playoff di Conference League sul campo dello Jagellonia.

Ecco le parole dell’allenatore della Fiorentina in conferenza stampa raccolte dai microfoni di Radio Bruno:

“I ragazzi da quando sono qua sono sempre andati forte e sono sempre andati bene. Sappiamo il percorso di Luca e sono molto felice per il gol che ha fatto perché ha passato un periodo non semplice e ha fatto molto bene. Sono contento per tutti gli altri che su un campo difficile hanno retto 90 minuti bene. Ora abbiamo altre 13 partite importanti a partire da quella col Pisa, quando affronti queste partite devi essere lucido e guardare anche alla partita di lunedì. Potevamo fare tante cose meglio ma abbiamo saputo soffrire ed è quello che ci serve anche in campionato”.

Sulle vittorie:

“La paura non è motivo di non essere concentrati perché in questa competizione ci teniamo a fare bene. I ragazzi lo hanno dimostrato anche stasera e facciamo un plauso a loro. Loro devono essere bravi e disponibili a dare mano ad un gruppo, penso che quà di riserve ce ne sono poche. Devo fare i complimenti a Lezze: è l’esempio di come una persona fa parte di un gruppo, da quando sono quà è un esempio per i compagni e sono contento della partita che ha fatto”.

Sulle prestazioni dei singoli incoraggianti:

“Deve dare autostima e consapevolezza a questi giocatori. La Conference è la cosa più bella, la crescita è affrontare queste trasferte e questi campi e queste sfide. L’abbiamo preparata molto bene come tutte le altre partite. Se parliamo di Fabbian non è una riserva, Gosens non è una riserva, Ranieri non è una riserva. Io l’ho sempre detto che sono giocatori di valore ma la cosa più difficile è il processo e il capire dove eravamo e dove siamo. A volte ci vuole anche del tempo bisogna picchiare il muso e rialzarsi. L’allenatore quando fa la formazione vorrebbe sempre vincere, anche col Torino avrei voluto vincere o con la Lazio. Dobbiamo continuare ad essere umili ed essere compatti e avere questo spirito. Avete visto il Lecce, abbiamo fatto una grande partita a Como, adesso l’abbiamo fatta a Conference. Penso che stasera chi ha giocato ha dimostrato che si allena bene e sta bene”

Sul terreno di gioco e sulla prestazione di Fazzini:

“Ne ho trovati ben di peggio. Su Fazzini ha dimostrato la voglia di mettermi in difficoltà. Il primo tempo non era facile subito entrare in partita, Fazzo è un giocatore di valore e penso che l’ha dimostrato anche prima che arrivassi io. Quando sei in gruppo bisogna dimostrare per meritare un posto. Sono contento perchè stasera ha dato una risposta”.

Su Ranieri:

“Dal primo giorno gli ho detto la motivazione e lui deve sentirsi un giocatore importante per la Fiorentina e lo sta dimostrando. E’ un uomo e come tutti gli uomini questi periodi un pochino gli accusi. E’ stato bravo e lui ha abbassato la testa ed è un esempio per tutti. Quello che ho fatto l’ho fatto per il bene della Fiorentina e credo che lui lo stia capendo: sono anche lezioni di vita”.