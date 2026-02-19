PAGELLE FIORENTINA: FAZZINI IL MIGLIORE IN CAMPO, MANDRAGORA MERAVIGLIA, BENE FORTINI

Lezzerini 6 Torna in campo con la maglia della Fiorentina nove anni e mezzo dopo l’ultima volta. In questa gara pochi pericoli e praticamente zero parate degne di nota

Fortini 6,5 Sul pezzo, rapido, attento, pronto ad attaccare ed a recuperare quando ce ne bisogna. Sta bene e si vede. Peccato per la grande occasione del secondo tempo dove fa tutto bene e poi non realizza un gol che sarebbe stato meritato per l’azione personale

Comuzzo 6,5 Non perde nessun duello e non lascia spazio agli avversari, una prestazione all’altezza del suo talento

Ranieri 7 Sblocca la gara con un colpo di testa potente. Altra ottima prestazione dopo quella di Como. In fase difensiva è attento e pronto nelle chiusura

Gosens 6 Il primo tempo è fatto di diversi duelli con il suo diretto avversario, non molla nulla. In fase offensiva dialoga bene con i compagni

Mandragora 7 La punizione è una perla meravigliosa, una traiettoria perfetta. La sua gara è buona, gioca da regista e tiene bene le distanze, è ordinato

Ndour 6 Ad inizio secondo tempo ha la palla del vantaggio ma scivola proprio nel momento della conclusione. Cerca di proporsi e di collegare i reparti con movimenti non sono premiati

Fabbian 6,5 L’unico pericolo del primo tempo porta la sua firma dove con un tiro potente rischia il gol e costringe il portiere avversario ad una bella parata. Utile anche in fase offensiva con diversi appoggi e contributi, pronto a scambiare con i compgni

Fazzini 7 Il migliore in campo. Nel primo tempo è l’unico a puntare e saltare l’uomo, anche se non sempre è preciso nei servizi ai compagni. Nel secondo tempo sale in cattedra e non sbaglia più nulla facendo anche delle ottime giocate dal punto di vista tecnico. Assist preciso per Ranieri sul primo gol, si procura la punizione dopo una giocata personale che porta al secondo gol ed il rigore nasce da una sua serie di dribbling. Decisivo

Harrison 5,5 Si vede poco, quando è in possesso di palla fa giocate elementari e non è mai pericoloso

Piccoli 6,5 Una partita difficile la sua, fatta di lotta e duelli. Fino a quando non segna il rigore che chiede di battere, esecuzione perfetta

Pongracic 6 Entra e non sbaglia in difesa, attento

Parisi 6 Solito ingresso vivace, gioca da esterno destro a piede invertito si fa vedere per diversi dribbling e incursioni vincenti.