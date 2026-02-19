PAGELLE FIORENTINA: FAZZINI IL MIGLIORE IN CAMPO, MANDRAGORA MERAVIGLIA, BENE FORTINI

Lezzerini 6 Torna in campo con la maglia della Fiorentina nove anni e mezzo dopo l’ultima volta. In questa gara pochi pericoli e praticamente zero parate degne di nota
Fortini 6,5 Sul pezzo, rapido, attento, pronto ad attaccare ed a recuperare quando ce ne bisogna. Sta bene e si vede. Peccato per la grande occasione del secondo tempo dove fa tutto bene e poi non realizza un gol che sarebbe stato meritato per l’azione personale
Comuzzo 6,5 Non perde nessun duello e non lascia spazio agli avversari, una prestazione all’altezza del suo talento
Ranieri 7 Sblocca la gara con un colpo di testa potente. Altra ottima prestazione dopo quella di Como. In fase difensiva è attento e pronto nelle chiusura
Gosens 6 Il primo tempo è fatto di diversi duelli con il suo diretto avversario, non molla nulla. In fase offensiva dialoga bene con i compagni
Mandragora 7 La punizione è una perla meravigliosa, una traiettoria perfetta. La sua gara è buona, gioca da regista e tiene bene le distanze, è ordinato
Ndour 6 Ad inizio secondo tempo ha la palla del vantaggio ma scivola proprio nel momento della conclusione. Cerca di proporsi e di collegare i reparti con movimenti non sono premiati
Fabbian 6,5 L’unico pericolo del primo tempo porta la sua firma dove con un tiro potente rischia il gol e costringe il portiere avversario ad una bella parata. Utile anche in fase offensiva con diversi appoggi e contributi, pronto a scambiare con i compgni
Fazzini 7 Il migliore in campo. Nel primo tempo è l’unico a puntare e saltare l’uomo, anche se non sempre è preciso nei servizi ai compagni. Nel secondo tempo sale in cattedra e non sbaglia più nulla facendo anche delle ottime giocate dal punto di vista tecnico. Assist preciso per Ranieri sul primo gol, si procura la punizione dopo una giocata personale che porta al secondo gol ed il rigore nasce da una sua serie di dribbling. Decisivo
Harrison 5,5 Si vede poco, quando è in possesso di palla fa giocate elementari e non è mai pericoloso
Piccoli 6,5 Una partita difficile la sua, fatta di lotta e duelli. Fino a quando non segna il rigore che chiede di battere, esecuzione perfetta
Pongracic 6 Entra e non sbaglia in difesa, attento
Parisi 6 Solito ingresso vivace, gioca da esterno destro a piede invertito si fa vedere per diversi dribbling e incursioni vincenti.