26 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:23

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Fagioli: “Oggi sbagliato l’approccio. Ho 25 anni, non ho più tempo da perdere e sogno la nazionale”

Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Fagioli: “Oggi sbagliato l’approccio. Ho 25 anni, non ho più tempo da perdere e sogno la nazionale”

Redazione

26 Febbraio · 22:24

Aggiornamento: 26 Febbraio 2026 · 22:26

TAG:

#FiorentinaConference LeagueFagioliJagellonia

Condividi:

di

Le parole di Nicolò Fagioli al termine della sconfitta della Fiorentina subita per mano dello Jagellonia che qualifica i viola in Conference

Terribile sconfitta per la Fiorentina costretta agli straordinari dallo Jagellonia per raggiungere la qualificazione Conference League dopo la sconfitta per 4-2 nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale.
Al termine della partita, Stefano De Grandis ha analizzato la sconfitta dei viola che passano comunque al turno successivo ai microfoni di Sky Sport:

Sulla qualificazione sudata:
Abbiamo approcciato male la partita, andavamo piano non come le ultime partite. Questo in campo internazionale non te lo puoi permettere perché qualsiasi squadra può farti gol in qualsiasi momento. Faccio i complimenti a loro perchè hanno fatto una bellissima partita. Sicuramente dobbiamo farne tesoro per le prossime partite in Conference. Io l’anno scorso sono arrivato qua e dagli ottavi in poi, ora con qualsiasi squadra trovi fai davvero fatica se non approci bene dal punto di vista mentale e fisico”.

Sul suo momento positivo:
Mi sono focalizato sul ruolo che sto facendo, sto ascoltando molto con il mister e il suo staff. Ormai ho 25 anni quindi non c’è più tempo da perdere.”

Sul desiderio della nazionale:
“E’ il sogno di tutti e il mio sogno è quello di tornare in Nazionale il più velocemente possibile però sarà il mister ha decidere le convocazioni da fare.”

Sul ruolo da regista:
“In quel ruolo sei sempre dentro al gioco. Per me è importante toccare tanti palloni durante la partita e far girare la squadra.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio