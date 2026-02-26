Fagioli: “Oggi sbagliato l’approccio. Ho 25 anni, non ho più tempo da perdere e sogno la nazionale”

Terribile sconfitta per la Fiorentina costretta agli straordinari dallo Jagellonia per raggiungere la qualificazione Conference League dopo la sconfitta per 4-2 nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale.

Al termine della partita, Stefano De Grandis ha analizzato la sconfitta dei viola che passano comunque al turno successivo ai microfoni di Sky Sport:

Sulla qualificazione sudata:

“Abbiamo approcciato male la partita, andavamo piano non come le ultime partite. Questo in campo internazionale non te lo puoi permettere perché qualsiasi squadra può farti gol in qualsiasi momento. Faccio i complimenti a loro perchè hanno fatto una bellissima partita. Sicuramente dobbiamo farne tesoro per le prossime partite in Conference. Io l’anno scorso sono arrivato qua e dagli ottavi in poi, ora con qualsiasi squadra trovi fai davvero fatica se non approci bene dal punto di vista mentale e fisico”.

Sul suo momento positivo:

“Mi sono focalizato sul ruolo che sto facendo, sto ascoltando molto con il mister e il suo staff. Ormai ho 25 anni quindi non c’è più tempo da perdere.”

Sul desiderio della nazionale:

“E’ il sogno di tutti e il mio sogno è quello di tornare in Nazionale il più velocemente possibile però sarà il mister ha decidere le convocazioni da fare.”

Sul ruolo da regista:

“In quel ruolo sei sempre dentro al gioco. Per me è importante toccare tanti palloni durante la partita e far girare la squadra.