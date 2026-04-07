Fiorentina, continua l’esame inglese : contro il Crystal Palace per confermare la tradizione europea

La Fiorentina si avvicina ai quarti di finale di Conference contro il Crystal Palace con uno sguardo ai precedenti contro le squadre inglesi, che raccontano di un cammino equilibrato. Il bilancio complessivo è di 6 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, a cui si aggiunge anche il recente ko contro il West Ham.

Nel dettaglio, i viola hanno ottenuto uno 0-0 e subito una sconfitta per 0-1 contro l’Arsenal, mentre contro il Manchester United hanno alternato una vittoria per 2-0 a una sconfitta per 3-1. Positive, invece, le sfide con il Liverpool, contro cui sono arrivate vittorie significative.

Numeri che confermano la capacità della Fiorentina di giocarsela contro le inglesi, un aspetto da tenere d’occhio in vista della doppia sfida europea.