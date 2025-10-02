Alta tensione Fiorentina: una vittoria con il Sigma per allontanare le critiche

Torna in campo la Fiorentina dopo la preoccupante prestazione di domenica all’Arena Garibaldi.

Debutto europeo al Franchi per i viola che stasera sfideranno la squadra ceca del Sigma Olomouc nel primo match del girone di Conference League.

“Dobbiamo alzare il livello: ho sbandierato ai quattro venti quali sono le nostre ambizioni. La Conference è uno degli obiettivi stagionali” ha ripetuto Stefano Pioli in conferenza stampa. L’espressione del tecnico emiliano alla vigilia della gara di Conference non è dei migliori alla vigilia di una partita importante prima di un ciclo di gare in campionato da far tremare i polsi.

Senza Kean, il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Roberto Piccoli , candidato a giocare titolare stasera a causa della squalifica di Moise.

“Dobbiamo essere più cinici e cattivi sotto porta.” ha ribadito l’ex attaccante del Cagliari. L’attaccante bergamasco è all’esordio in una competizione europea e avrà il sostegno della famiglia in arrivo da Bergamo per cercare di realizzare il primo gol in maglia viola. Su Piccoli pende una generosa valutazione della Fiorentina da 27 milioni di Euro; valutazione che il calciatore stesso in conferenza stampa ha valutato come idonea per i parametri di mercato attuali come riportato dalla Gazzetta dello Sport.