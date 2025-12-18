18 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:53

Nazione: “Per la Fiorentina playoff matematici con un pari. Per gli ottavi è necessario vincere”

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

TAG:

ConferenceFiorentina

di

Non ci sono grandi rischi per la Fiorentina di uscire stasera dalla Conference League

Non ci sono grandi rischi per la Fiorentina di uscire stasera dalla Conference League. Squadra viola matematicamente ai play off (19-26 febbraio) con un punto, ma anche in caso di sconfitta con uno o due gol di scarto. In caso di ko più largo bisognerebbe guardare ai risultati di Kups (che giocherà in casa del Crystal Palace) e Zrinjski (match interno col Rapid Vienna). Sono le uniche due squadre che possono potenzialmente raggiungere la Fiorentina a 9 punti, ma allo stesso tempo – per uscire dal torneo – dovrebbe verificarsi anche un pareggio (dal 3-3 in sù) tra AZ e Jagiellonia, oltre che la vittoria di tutte le squadre che seguono i viola. Di fatto una combinazione impossibile.

In caso di vittoria (specialmente se larga) si potrebbero aprire invece le porte degli ottavi (12-19 marzo). I viola sfrutterebbero lo scontro diretto tra Samsunspor e Mainz, poi servirà superare altre due squadre, magari anche con la differenza reti (Crystal Palace e Aek Larnaca sono solo a +1 sui viola). Lo scrive La Nazione.

