Nazione: “Per la Fiorentina playoff matematici con un pari. Per gli ottavi è necessario vincere”

Non ci sono grandi rischi per la Fiorentina di uscire stasera dalla Conference League. Squadra viola matematicamente ai play off (19-26 febbraio) con un punto, ma anche in caso di sconfitta con uno o due gol di scarto. In caso di ko più largo bisognerebbe guardare ai risultati di Kups (che giocherà in casa del Crystal Palace) e Zrinjski (match interno col Rapid Vienna). Sono le uniche due squadre che possono potenzialmente raggiungere la Fiorentina a 9 punti, ma allo stesso tempo – per uscire dal torneo – dovrebbe verificarsi anche un pareggio (dal 3-3 in sù) tra AZ e Jagiellonia, oltre che la vittoria di tutte le squadre che seguono i viola. Di fatto una combinazione impossibile.

In caso di vittoria (specialmente se larga) si potrebbero aprire invece le porte degli ottavi (12-19 marzo). I viola sfrutterebbero lo scontro diretto tra Samsunspor e Mainz, poi servirà superare altre due squadre, magari anche con la differenza reti (Crystal Palace e Aek Larnaca sono solo a +1 sui viola). Lo scrive La Nazione.