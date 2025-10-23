Cecchi: “Vittoria che può far ripartire la stagione. Piccoli e Dzeko sono una buona coppia davanti”

Stefano Cecchi, ospite a Toscana Tv, ha espresso le sue opinioni dopo la vittoria per 3 a 0 contro il Rapid Vienna. Ecco le sue parole: “Oggi è stata una vittoria fondamentale per far svoltare la stagione: potrebbe essere la scintilla che accende il motore della squadra, sono molto felice per oggi. C’era bisogno di un vento buono che spingesse la squadra. Vedo una crescita nelle partite con Roma, Milan e Rapid. Questa squadra è meglio di come è andata finora.”

Sul gioco della squadra: “Abbiamo visto dei ragazzi in campo fiorire come a primavera, siamo stati poi bravissimi a gestire il risultato. Il centrocampo è stato capace di gestire e comandare il gioco, mi sono piaciuti tutti. La difesa, invece, deve essere rivista, specialmente Pablo Marì che ha sbagliato un paio d’ occasioni terribili.”

La partita di Piccoli: “Roberto ha sbagliato un paio di gol, però è stato presente e ha lottato: in coppia con Dzeko ha funzionato meglio che con Kean. L’attacco ha avuto buone occasioni, magari un po’ sprecone, però sottolinea il fatto che il centrocampo ha funzionato. Abbiamo finalmente dopo anni delle scelte d’attacco che fanno dormire sonni tranquilli.”