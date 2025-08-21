21 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:46

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Pruzzo: “La Fiorentina non ha la struttura per reggere il tridente, ci vuole più protezione”

Radio

Pruzzo: “La Fiorentina non ha la struttura per reggere il tridente, ci vuole più protezione”

Mirko Carmignani

21 Agosto · 14:31

Aggiornamento: 21 Agosto 2025 · 14:31

TAG:

#FiorentinaConferenceDzekopruzzo

Condividi:

di

L'ex attaccante di Roma e Genoa ha detto quello che pensa della Fiorentina che comincia oggi la sua stagione

A Lady Radio è intervenuto l’ex bomber della Roma Roberto Pruzzo per parlare della Fiorentina: “La Fiorentina non ha ancora fatto un passo in avanti perché rifarà di nuovo la Conference dopo 4 anni. Adesso con Pioli, la squadra viola può salire uno scalino anche grazie al mercato, bisogna vincere questa Coppa per portare a casa un trofeo che ti arricchisce e che ti permette di fare qualcosa di più importante.”

Sul modulo: “La Fiorentina fa fatica con il tridente perché Dzeko non può giocare titolare, lo affaticheresti e basta e magari più in avanti potresti non averlo. In più per giocare così, hai bisogno di un interditore che non è Fagioli, per questo dico che la Fiorentina non può schierare la formazione. La difesa ha delle garanzie con Comuzzo e De Gea che è fortissimo, però non hai lo schermo a centrocampo.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio