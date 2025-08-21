Pruzzo: “La Fiorentina non ha la struttura per reggere il tridente, ci vuole più protezione”

A Lady Radio è intervenuto l’ex bomber della Roma Roberto Pruzzo per parlare della Fiorentina: “La Fiorentina non ha ancora fatto un passo in avanti perché rifarà di nuovo la Conference dopo 4 anni. Adesso con Pioli, la squadra viola può salire uno scalino anche grazie al mercato, bisogna vincere questa Coppa per portare a casa un trofeo che ti arricchisce e che ti permette di fare qualcosa di più importante.”

Sul modulo: “La Fiorentina fa fatica con il tridente perché Dzeko non può giocare titolare, lo affaticheresti e basta e magari più in avanti potresti non averlo. In più per giocare così, hai bisogno di un interditore che non è Fagioli, per questo dico che la Fiorentina non può schierare la formazione. La difesa ha delle garanzie con Comuzzo e De Gea che è fortissimo, però non hai lo schermo a centrocampo.”